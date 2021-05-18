Самара, , 08:05 — REGNUM Подросток утонул в реке в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Сообщается, что 17 мая группа молодых людей переходила реку Чапаевка. В какой-то момент приятели заметили, что один подросток пропал. Сами найти его они не смогли, поэтому обратились к стражам порядка. На место выехал водолазный отряд.

«Водолазы обнаружили пропавшего на середине протоки на глубине 4 метров», — сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области спасли подростков, находившихся на дрейфующей льдине.