Барнсли, , 08:01 — REGNUM «Суонси Сити» одержал победу над «Барнсли» в первом полуфинальном матче турнира за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Суонси Сити» Андре Айю на 39-й минуте.

Ответный матч состоится 22 мая. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал, в котором сыграет с лучшим в паре «Борнмут» — «Брентфорд».

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