Санкт-Петербург, , 07:59 — REGNUM Солист балетной труппы Мариинского театра, заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания Давид Залеев получил тяжелейшую травму 12 мая в результате падения с электросамоката в Петербурге. Он находится в больнице в состоянии комы.

На кадрах, опубликованных телеканалом «78», видно, что падение произошло на тротуаре в ночное время, после неудачного маневра по объезду двоих пешеходов. После падения на асфальт с высоты собственного роста мужчина не подавал признаков жизни.

По данным источника, пострадавший в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой находится в Мариинской больнице.

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Напомним, несколько дней назад в Петербурге было принято решение об ограничении скорости движения самокатов по городу до 15 км/ч. В то же время в городе произошло несколько инцидентов с самокатами, в результате которых пострадали люди.