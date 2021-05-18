Сараево, , 08:06 — REGNUM Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 17 мая предупредила Сербию, что она поставит под сомнение добрососедские отношения двух стран, если Белград будет инвестировать в строительство гидроэлектростанции на Дрине без согласия государственного органа в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Власти Республики Сербской должны знать, что, приступая к реализации проекта строительства гидроэлектростанции «Бук белый», на который не было получено согласия от государства и который противоречит решениям Конституционного суда Боснии и Герцеговины. Они рискуют не только экономическим ущербом, но и не способствуют добрососедским отношениям. Босния и Герцеговина готова ко всем инвестициям и совместным проектам, которые в интересах граждан обеих стран, но только с соблюдением конституции, законов и решений институтов Боснии и Герцеговины», — отметила Туркович.

Такая реакция последовала после того, как ранее премьер-министр Сербии Анна Брнабич и премьер-министр Республики Сербской Радован Вышкович заложили фундамент строительства новой гидроэлектростанции в Фоче.