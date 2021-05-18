Москва, , 07:55 — REGNUM Чувашию можно назвать одним из «регионов будущего» с учётом трудолюбия чувашского народа и высоких компетенций в промышленности, при этом «нонсенсом» является низкий объём инвестиций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на круглом столе в Совете Федерации сенатор от Башкирии Ирек Ялалов.

На заседании в верхней палате парламента обсуждалась ситуация в шести депрессивных регионах из десяти, в каждом из которых разработана и реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР). В круглом столе приняли участие члены трёх комитетов верхней палаты парламента и представители федеральных органов власти.

Оценивая ситуацию в Чувашии, заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных подчеркнул, что совместно с регионом ведомство пошло «по двум вариантам: первое — ИПСЭР, второе — программа «Перле». А председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что в неформальном рейтингеиз шести регионов «мы с коллегами первой поставили Чувашию», где «профинансированы меры поддержки с инвестиционным эффектом».

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На что сенатор Ирек Ялалов заметил, что ранее выезжал в Чувашию в составе делегации, и «очень плотно пообщались и с губернатором, и с правительством».

«И сложилось впечатление, что это один из регионов будущего, потому что там очень высокие компетенции, очень трудолюбивый народ и там очень много промышленных площадок, которые сейчас пустуют. Особенно площадки тракторного завода. Но по инвестициям на душу населения они практически в три раза уступают среднероссийскому — это вообще нонсенс», — сказал башкирский сенатор.

Он попросил Минпромторг России обратить на это особое внимание и «помочь на существующих площадях построить соответствующие новые производства».

На что Алексей Беспрозванных заверил, что данный вопрос обсуждался с главой республики. По его словам, в регионе «провели инвентаризацию существующих площадей всех заводов» в части организации технопарков и индустриальных парков, где расходы на инфраструктуру могут быть компенсированы из федерального бюджета.

«Это как раз входит в программу «Перле», в которой 46 проектов, из них 25 проектов — это размещение производств на существующих территориях, оставшиеся проекты — это инвестиционные проекты, которые мы с республикой планируем привлечь за четыре года. Мы планируем использовать свободные площади от тех предприятий, которые не используются, хотя им принадлежат», — сказал замминистра промышленности.

Он также обратил особое внимание на то, что «отдельная инициатива» Минпромторга касается поддержки частных технопарков во всех десяти регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, индивидуальные программы разработаны в десяти регионах, которые признаны наиболее депрессивными в части социально-экономической ситуации. При оценке учитывались инвестиции в основной капитал, доходы населения, бедность, безработица и другие ключевые показатели.

В Чувашии ИПСЭР предполагает, в частности, создание технопарка в Цивильском районе, агропромпарка в Батыревском районе, экотехнопарка и особой экономической зоны в Новочебоксарске, расширение видов экономической деятельности ТОСЭР в Канаше. Ранее власти заявляли, что республика из федерального бюджета на реализацию ИПСЭР получит 5 млрд рублей, а если сумеет эффективно реализовать все запланированные мероприятия, то «ещё 5 млрд рублей».

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