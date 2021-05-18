Москва, 18 мая 2021, 07:55 — REGNUM Чувашию можно назвать одним из «регионов будущего» с учётом трудолюбия чувашского народа и высоких компетенций в промышленности, при этом «нонсенсом» является низкий объём инвестиций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на круглом столе в Совете Федерации сенатор от Башкирии Ирек Ялалов.
На заседании в верхней палате парламента обсуждалась ситуация в шести депрессивных регионах из десяти, в каждом из которых разработана и реализуется индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР). В круглом столе приняли участие члены трёх комитетов верхней палаты парламента и представители федеральных органов власти.
Оценивая ситуацию в Чувашии, заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных подчеркнул, что совместно с регионом ведомство пошло «по двум вариантам: первое — ИПСЭР, второе — программа «Перле». А председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что в неформальном рейтингеиз шести регионов «мы с коллегами первой поставили Чувашию», где «профинансированы меры поддержки с инвестиционным эффектом».
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На что сенатор Ирек Ялалов заметил, что ранее выезжал в Чувашию в составе делегации, и «очень плотно пообщались и с губернатором, и с правительством».
Он попросил Минпромторг России обратить на это особое внимание и «помочь на существующих площадях построить соответствующие новые производства».
На что Алексей Беспрозванных заверил, что данный вопрос обсуждался с главой республики. По его словам, в регионе «провели инвентаризацию существующих площадей всех заводов» в части организации технопарков и индустриальных парков, где расходы на инфраструктуру могут быть компенсированы из федерального бюджета.
Он также обратил особое внимание на то, что «отдельная инициатива» Минпромторга касается поддержки частных технопарков во всех десяти регионах.
Как сообщало ИА REGNUM, индивидуальные программы разработаны в десяти регионах, которые признаны наиболее депрессивными в части социально-экономической ситуации. При оценке учитывались инвестиции в основной капитал, доходы населения, бедность, безработица и другие ключевые показатели.
В Чувашии ИПСЭР предполагает, в частности, создание технопарка в Цивильском районе, агропромпарка в Батыревском районе, экотехнопарка и особой экономической зоны в Новочебоксарске, расширение видов экономической деятельности ТОСЭР в Канаше. Ранее власти заявляли, что республика из федерального бюджета на реализацию ИПСЭР получит 5 млрд рублей, а если сумеет эффективно реализовать все запланированные мероприятия, то «ещё 5 млрд рублей».
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