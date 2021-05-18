Тюмень, , 07:52 — REGNUM В Тюменской области перекрываются дороги, ведущие в лесные массивы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Моор на вертолёте осматривает последствия лесных пожаров Пресс-служба губернатора Тюменской области

«Некоторые наши земляки по-прежнему не проявляют должной сознательности — постоянно приходится кого-то выдворять из леса. Поэтому необходимо физически закрыть все дороги, ведущие в лесные массивы», — поставил перед оперативным штабом задачу губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отмечается, что с утра 18 мая основные очаги лесных пожаров пожаров сосредоточены в Ярковском и Вагайском районах, а также на границе Юргинского района. Туда стянуты значительные силы, для тушения используются вертолеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 17 мая под Тюменью серьезно пострадали от огня 25 дачных домов в садовом товариществе «Солнышко».

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