Барнаул, , 07:51 — REGNUM В Алтайском крае передано штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По данным синоптиков, 20 — 22 мая ночные температуры воздуха в регионе могут опустится до — 3 °C. При этом сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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В настоящее время воздух в Барнауле прогрелся до отметки +24°C. Жарче всего будет в Волчихинском районе — до +26°C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае плюсовая температура воздуха установилась ещё в апреле, однако это не помешало завершить отопительный сезон только 11 мая. Все это время жители Барнаула батареи в квартирах жителей Барнаула были почти таким же горячими, как зимой.

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