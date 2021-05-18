Богота, , 07:52 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке 17 мая приказал правоохранительным органам освободить все дороги страны от воздвигнутых участниками протестных акций баррикад. Об этом он заявил в выступлении, которое транслировалось на странице его администрации в социальной сети Twitter.

«Баррикады на дорогах повлияли на миллионы граждан… Мы поручили всем уровням сил правопорядка… восстановить дорожное движение», — сказал Дуке. По его словам, национальное правительство «гарантирует права всех колумбийцев», а национальный комитет по безработице «должен прямо осудить блокады и применение насилия во время демонстраций».

В настоящее время, по информации газеты El Tiempo, в Колумбии протестующими с использованием различных средств заблокировано не менее 36 участков дорог.

Напомним, с 28 апреля в стране проходят масштабные акции протеста против налоговой реформы. При этом акции протеста продолжились и после уступок правительства, согласия властей внести изменения в планы реформы и ухода министра финансов в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии в ходе продолжающихся с 28 апреля акций протеста пострадали не менее 1722 человек.

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