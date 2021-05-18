Нью-Дели, , 07:49 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки скончались 4 329 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу умерших пациентов с COVID-19 за одни сутки. При этом второй день подряд в Индии выявляют менее 300 тыс. зараженных SARS-CoV-2. В частности, за 17 мая в республике выявили 263,5 тыс. носителей коронавируса нового типа.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Индии превысило 25,2 млн. Жертвами осложнений COVID-19 на индийской территории стали более 278 тыс. человек.