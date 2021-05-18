Оренбург, , 07:46 — REGNUM В Оренбургской области следователи и прокуратура проводят проверки по факту смертельной автоаварии, в которой погиб 13-летний подросток. Еще двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы.

Пресс-службе надзорного ведомства сообщила подробности ЧП. По имеющейся версии, подросток угнал автомобиль у отца-таксиста. Авария произошла в ночь на 17 мая. Несовершеннолетний водитель не справился в управлением. В результате машина опрокинулась в кювет.

Жертвой аварии стал 13-летний мальчик. Его 15-летняя сестра и 14-летний водитель получили серьезные травмы и госпитализированы.

«Прокуратуре предстоит дать оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучить условия, в которых проживал и воспитывался несовершеннолетний правонарушитель, сделать выводы об эффективности и достаточности проводимой с подростками профилактической работы», — сказали в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье автомобиль под управлением подростка попал в смертельное ДТП