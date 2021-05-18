Чита, , 07:42 — REGNUM Посевная площадь в хозяйствах всех категорий Забайкалья в 2021 году составит 203 тысячи гектаров, что на 8% выше уровня 2020 года. Такие данные приводит 18 мая сайт правительства региона.

Отмечается также, что наибольшая площадь будет занята под зерновыми и зернобобовыми культурами — 126 тысяч гектаров. Рапс аграрии посеют на 26 тысячах гектаров. Кроме того, сельхозорганизации края посадят картофель на площади 15 тысяч гектаров и овощи — на 1,3 тысячи гектаров.

На сегодняшний день посевная кампания проходит в 18 муниципальных районах: аграрии посеяли яровые культуры на площади 31,5 тысячи гектаров или 17% к плану. Зерновые культуры в 18 районах посеяны на площади 16 тысяч гектаров или 13% от запланированной посевной площади. Рапс посеян на 14,7 тысячи гектаров или 52,5%.

В конце июня на площади 30 тысяч гектаров будет произведён сев кормовых культур.

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