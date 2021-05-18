Белград, , 07:47 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 17 мая после заседания лидеров государств — членов процесса Брдо-Бриони заявил, что он не считает, что ЕС на данный момент серьезно рассматривает вопрос о расширении и подтвердил, что вопрос об изменении границ был серьезной проблемой, с которой лидеры региона не могли согласиться. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

"И если бы мы выполнили все условия, мы снова не стали бы частью Европейского союза», — указал Вучич.

Вучич сообщил, что Черногория настаивала на том, чтобы в ЕС сначала вошли те страны, которые ближе всего к членству, но он отказался от этой инициативы.

«Я сначала не верю, что на данный момент в ЕС серьезно об этом думают. Вы постоянно твердите нам всем, насколько мы несовершенны, сколько проблем у нас есть, чего мы не выполнили. И если бы мы выполнили все, что требуется, и достигли бы компромисса между Белградом и Приштиной, что, очевидно, нереально, мы снова бы не стали частью Европейского союза», — отметил президент Сербии.

Напомним, переговоры о вступлении Сербии в ЕС начались в 2014 году. До настоящего момента Белграду удалось открыть 18 глав переговоров с ЕС, и две из них были временно закрыты.