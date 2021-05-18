Чунцин, Китай, , 07:39 — REGNUM Объем внешней торговли городе центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая составил 245,91 млрд юаней (около $38 млрд) за первые четыре месяца этого года, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

По данным Чунцинской таможни, этот показатель вырос на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос на 53,2% до 153,49 млрд юаней, в то время как импорт достиг 92,42 млрд юаней, увеличившись на 40,7% в годовом исчислении.

Торговля Чунцина с основными торговыми партнерами, включая страны АСЕАН, Европейский Союз и Соединенные Штаты, достигла 40,11 млрд юаней, 38,92 млрд юаней и 35,62 млрд юаней соответственно за этот период, что, в свою очередь на 30,4%, 38,6% и 62,2% выше в годовом исчислении.