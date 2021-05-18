Москва, , 07:37 — REGNUM Внести в российское законодательство поправки для совершенствования учёта домашних животных поручил правительству и властям в регионах президент России Владимир Путин. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев», — говорится в перечне поручений.

Еще один пункт поручения — совершенствование работы с животными без владельцев, в том числе увеличение доли вакцинированных и стерилизованных особей и введение показателей эффективности мероприятий в данной области.

Документ составлен после проверки исполнения законодательства и решений главы государства по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным.

Срок исполнения по поручению — 1 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2021 года Владимир Путин подписал закон о запрете изъятия домашних животных за долги владельцев.

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