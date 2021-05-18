Чита, , 07:36 — REGNUM В Забайкальском крае за сутки 17 мая ликвидировано три лесных пожара общей площадью 147 гектаров.

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Как сообщает сайт правительства региона, с огнём в Александрово-Заводском, Балейском и Карымском районах боролись 86 человек из КГСАУ «Забайкаллесхоз», авиапожарной службы Читинской авиационной базы лесов и лесной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного сезона в Забайкалье произошло уже 157 лесных пожаров. В 2020 году на эту дату был зафиксирован 691 пожар.

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