Кемерово, , 07:35 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 18 мая, за прошедшие сутки выявлено 60 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Столько же случаев было зарегистрировано и днём ранее.

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«Кемерово — 20, Новокузнецк — восемь, Междуреченск — пять, Анжеро-Судженск — три, Киселевск — три, Ленинск-Кузнецкий — три, Мыски — три, Беловский МР — два, Промышленновский МО — два, Тисульский МО — два, Чебулинский МО — два, Белово — один, Осинники — один, Прокопьевск — один, Юрга — один, Новокузнецкий МР — один, Топкинский МО — один, Яшкинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время, 63 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 36 292 случая заражения коронавирусом, 34 969 человек выздоровели, 700 пациентов скончались.