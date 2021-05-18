Владивосток, 18 мая, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева рассказал ему о необходимости смены мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщает 18 мая официальный телеграм-канал краевого правительства.

Vlc.ru Олег Гуменюк

Читайте также: Губернатор Приморья пожалуется на мэрское правление Владивостока Трутневу

По словам главы региона, работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет ни жителей, ни краевые власти, ни федеральный центр. Значимых результатов нет.

Выслушав доводы, а также лично убедившись в бездействии мэра при осмотре Владивостока, Юрий Трутнев предложил Гуменюку написать заявление о добровольном уходе, а властям заняться поиском нового главы столицы Дальнего Востока.

«Думаю, что мэр — разумный человек, надо попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, своим опытом сможет изменить Владивосток к лучшему», — поддержал Кожемяко Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко в середине апреля проинспектировал ход работ на объектах, возводимых в рамках нацпроектов и комплексного плана развития Владивостока. По итогам осмотра он остался недоволен уведенным и сказал, что доложит Юрию Трутневу о неблагополучной ситуации с долгостроями и о неэффективной работе городских властей.

Жители Владивостока были возмущены состоянием города и просили Олега Кожемяко отправить Гуменюка в отставку.