Бангкок, , 07:37 — REGNUM В Таиланде утром 18 мая перевернулся туристический автобус, 15 человек получили различные травмы. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По её информации, ДТП произошло в провинции Накхонратчасима, на повороте шоссе Митрапхан (180−181 км), где следовавший из провинции Нонгкхай в Районг автобус с 35 пассажирами врезался в фонарный столб и перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек, двое из них серьёзно. Они были помещены в больницу Нон Сун.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2018 год, Таиланд занимает второе место в мире по уровню смертности на дорогах в результате ДТП. Всего с начала 2021 года в авариях на дорогах страны погибли 5906 человек, пострадали 380 522.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Китакюсю префектуры Фукуока на западе Японии пассажирский автобус врезался в опору линии электропередач.

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