Оренбург, , 07:34 — REGNUM В Оренбуржье областной телеканал «Планета» станет государственным. Об этом стало известно на заседании местного правительства, сообщают СМИ.

Акционер на условиях договора пожертвования передаст в собственность области 71% от уставного капитала. Ранее правительство владело 29-процентным пакетом акций.

Вице-губернатор, министр региональной и информационной политики Оренбургской области Игорь Сухарев в соцсети сообщил, что все идет по плану. «Единственный региональный телеканал «Планета» — как только будут улажены все формальности — тоже станет частью нашей команды», — сказал он и назвал эту новость отличной.