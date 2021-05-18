Москва, , 07:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении безопасности при проведении мероприятий Чемпиона Европы по футболу (Евро-2020), которые состоятся в Санкт-Петербурге в июне-июле текущего года. Особые меры безопасности вводятся не только в Северной столице, но и в Выборгском районе Ленинградской области и прилегающих акваториях на период со 2 июня по 12 июля 2021 года.

В соответствии с указом, опубликованным на портале правовой информации, для обеспечения безопасности Евро-2020 создается межведомственный оперативный штаб. В Петербурге и Ленобласти на время чемпионата будут образованы и обозначены контролируемые и запретные зоны, доступ в которые будет санкционироваться уполномоченными лицами после проведения необходимых досмотровых процедур, с использованием пропускной системы.

С 2 июня по 12 июля в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти ограничивается деятельность опасных производств и организаций, использующих взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически активные вещества, под усиленную охрану берутся все объекты жизнеобеспечения.

Запрещается оборот гражданского и служебного оружия и боеприпасов, за исключением ряда особо оговоренных случаев, а также оборот взрывчатых, сильнодействующих и ядовитых веществ. С 11 июня по 12 июля вводятся запретные зоны для полётов и для плавания в районах и акваториях Петербурга и Выборгского района Ленобласти. Массовые акции могут быть санкционированы местными органами власти только при согласии на это межведомственного оперативного штаба.

Властям двух регионов поручено определить границы территорий, где будет запрещена торговля алкоголем в стеклянной таре и употребление алкоголя, сделать запас необходимых лекарственных и других средств, оборот которых на время чемпионата будет ограничен. Также поручено обеспечить ограничение движения транспортных средств и информирование граждан о вводимых запретах и ограничениях.

Напомним, на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет семь матчей Евро-2020:

12 июня: Бельгия — Россия, 22:00 мск

14 июня: Польша — Словакия, 19:00 мск

16 июня: Финляндия — Россия, 16:00 мск

18 июня: Швеция — Словакия, 16:00 мск

21 июня: Финляндия — Бельгия, 22:00 мск

23 июня: Швеция — Польша, 19:00 мск

2 июля: матч ¼ финала, 19:00 мск.