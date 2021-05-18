Манила, , 07:32 — REGNUM Жителям Филиппин запретили выбирать вакцину для прививок против коронавирусной инфекции. Об этом объявил филиппинский президент Родриго Дутерте в ходе выступления по телеканалу PTV.

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«Никакой дискриминации не будет. Вы не можете выбирать, какую вакцину использовать, все они одинаковые», — заявил он.

Дутерте подчеркнул, что все одобренные филиппинским регулятором по лекарственным средствам препараты показали свою эффективность. При этом большинство жителей страны получат вакцину американского производства от компаний Pfizer или Moderna.

По последним данным, на Филиппинах с начала пандемии выявили более 1,14 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь более 1,07 млн пациентов, еще около 19,2 тыс. с болезнью не справились и скончались.