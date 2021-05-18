Биробиджан, , 07:31 — REGNUM В отношении первого заместителя главы Смидовичского городского поселения Еврейской АО возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в региональном СУ СКР.

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Между администрацией и коммерческой организацией в июне 2020 года был заключен контракт на благоустройство парковой зоны в селе Даниловка. Стоимость всех работ оценивалась в 1,89 млн рублей.

В декабре 2020 года первый заместитель главы района не смотря на то, что благоустройство парковой зоны не сделано, подписал акт выполненных работ. Подрядчик получил из бюджета денежные средства.

«Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске на исполняющего обязанности директора муниципального учреждения «Городское управление капитального ремонта» возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере.