Москва, , 07:25 — REGNUM В Чувашии для стабилизации и социально-экономического развития реализуют две программы. Как и у всех десяти депрессивных регионов, в республике разработана индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР). Вторая программа — «Перле», в рамках которой предусмотрено 46 проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на круглом столе в Совете Федерации заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.

На заседании обсуждалась реализация ИПСЭР в шести регионах из десяти. В нём приняли участие члены трёх комитетов верхней палаты парламента и представители федеральных органов власти.

Замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных проинформировал об основных мероприятиях в Чувашии, подчеркнув, что общесистемные меры поддержки в республике оказывались «те же самые, что и для всех десяти регионов». Чувашия получила по линии Минпромторга 946 млн рублей.

«У нас пять мероприятий. В прошлом году реализовывалось два мероприятия — обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам и льготный доступ МСП к микрозаймам. Все средства доведены, всё дошло до получателей. Дополнительно по Чувашской Республике провели обновление пассажирского транспорта — поставлено 68 троллейбусов, субъект об этом очень сильно просил», — сказал замминистра.

По его словам, в декабре 2020 года Чувашия также получила 27 автомобилей скорой помощи класса В, в школы республики поставлено 428 отечественных диспенсеров.

«По Чувашии хочу обратить внимание, что мы пошли по двум вариантам: первое — ИПСЭР, второе — программа «Перле», по которой мы ещё дополнительно провели работу по промышленным предприятиям. Это порядка 46 проектов, которые мы разбили по отраслевым направлениям и привязали меры поддержки к этим направлениям. Кроме того, у нас за каждым отраслевым руководителем закреплены предприятия. Поэтому раз в месяц мы подводим итог. По-моему, на следующей неделе мы запланировали с главой [Чувашии] совещание, подводим итоги уже по двум программам», — отметил Алексей Беспрозванных.

Напомним, что среди шести регионов, которые реализуют ИПСЭР, на заседании в Совфеде лидером была названа Чувашия.

Как сообщало ИА REGNUM, индивидуальные программы разработаны в десяти регионах, которые признаны наиболее депрессивными в части социально-экономической ситуации. Это регионы с худшими показателями по среднедушевым доходам жителей, безработице, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, инвестициям в основной капитал. Данные программы рассчитаны до 2024 года с планируемой пролонгацией до 2029 года.

В число данных десяти регионов в 2019 году включили Чувашию, которой на тот момент руководил Михаил Игнатьев. Куратором региона является Минпромторг России.

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