Москва, 18 мая 2021, 07:25 — REGNUM В Чувашии для стабилизации и социально-экономического развития реализуют две программы. Как и у всех десяти депрессивных регионов, в республике разработана индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР). Вторая программа — «Перле», в рамках которой предусмотрено 46 проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на круглом столе в Совете Федерации заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.
На заседании обсуждалась реализация ИПСЭР в шести регионах из десяти. В нём приняли участие члены трёх комитетов верхней палаты парламента и представители федеральных органов власти.
Замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных проинформировал об основных мероприятиях в Чувашии, подчеркнув, что общесистемные меры поддержки в республике оказывались «те же самые, что и для всех десяти регионов». Чувашия получила по линии Минпромторга 946 млн рублей.
По его словам, в декабре 2020 года Чувашия также получила 27 автомобилей скорой помощи класса В, в школы республики поставлено 428 отечественных диспенсеров.
Напомним, что среди шести регионов, которые реализуют ИПСЭР, на заседании в Совфеде лидером была названа Чувашия.
Как сообщало ИА REGNUM, индивидуальные программы разработаны в десяти регионах, которые признаны наиболее депрессивными в части социально-экономической ситуации. Это регионы с худшими показателями по среднедушевым доходам жителей, безработице, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, инвестициям в основной капитал. Данные программы рассчитаны до 2024 года с планируемой пролонгацией до 2029 года.
В число данных десяти регионов в 2019 году включили Чувашию, которой на тот момент руководил Михаил Игнатьев. Куратором региона является Минпромторг России.
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