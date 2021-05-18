Барнаул, , 07:24 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 18 мая 2021 года от коронавируса привились 218 898 человек (+ 2671 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 47 418 человек получили первую прививку (на 1060 меньше, чем 17 мая) и 171 480 (+3731 за последние сутки) человек полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион поступило уже 296 487 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

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