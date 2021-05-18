Загреб, , 07:35 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович напресс-конференции в Любляне 17 мая заявил, что Хорватия и Словения хотят помочь государствам Западных Балкан на пути в ЕС, но двусторонние проблемы этих стран не могут быть решены в рамках инициативы процесса Брдо-Бриони. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

«Двусторонние проблемы, которые государства-участники инициативы имеют друг с другом, не могут быть решены в рамках процесс Брло-Бриони», — подчеркнул Миланович после того, как словенские СМИ сообщили, что на пленарном заседании развернулись споры между президентом Косово Вьйосой Османи и сербским лидером Александром Вучичем.

«Я думаю, что было бы здорово, если бы двусторонние проблемы даже не рассматривались, потому что это немного мешает нашей деятельности сегодня», — отметил Миланович.

По его словам, основной мотив двух членов ЕС, Словении и Хорватии — это не «наставничество или назидание», а помощь соседям на пути в Союз.