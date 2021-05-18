Иерусалим, , 07:19 — REGNUM Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, вероятно, в связи с ракетным обстрелом, сообщает пресс-служба израильской армии.

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«Сирены тревоги звучат на юге Израиля», — говорится в сообщении.

Газета Times of Israel уточняет, что система оповещения сработала в израильских общинах возле сектора Газа и в городе Нетивот. Перед этим обстрелы не проводились около шести часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты заблокировали в Совбезе ООН заявление о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что до этого США уже дважды блокировали подобные резолюции на закрытых заседаниях СБ ООН 10 и 12 мая.