Иерусалим, 18 мая 2021, 07:19 — REGNUM Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, вероятно, в связи с ракетным обстрелом, сообщает пресс-служба израильской армии.
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«Сирены тревоги звучат на юге Израиля», — говорится в сообщении.
Газета Times of Israel уточняет, что система оповещения сработала в израильских общинах возле сектора Газа и в городе Нетивот. Перед этим обстрелы не проводились около шести часов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты заблокировали в Совбезе ООН заявление о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что до этого США уже дважды блокировали подобные резолюции на закрытых заседаниях СБ ООН 10 и 12 мая.