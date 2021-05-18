Барнаул, , 07:18 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3119 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 228 человек, +7 за последние сутки) и ОРВИ (29 691 человек, +57 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 160 (-1 за последние сутки), из них 63 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2502 детей (+2 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 842 человека, +65 за последние сутки) новый вирус победили 45 808 человек (+82 за последние сутки).

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