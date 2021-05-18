Загреб, , 07:17 — REGNUM Заявки на удостоверение личности инвалидов для получения права на бесплатное пользование государственными паромами в Хорватии могут быть поданы с 17 мая. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

При наличии пропуска для инвалидов граждане смогут получить бесплатные билеты на паром в торговых точках судоходства. При этом, до 1 октября 2021 граждане Хорватии имеют право, как и до сих пор, подавать заявку на перевозку непосредственно паромщикам, но после этой даты пользоваться паромами они смогут исключительно при предъявлении удостоверения личности инвалида.

Удостоверение личности инвалида будет доставлено пользователю по адресу проживания в течение 30 дней с момента получения запроса. Если гражданин получает право на удостоверение личности, он будет проверен в реестре людей с ограниченными возможностями, курируемым хорватским департаментом общественного здравоохранения.