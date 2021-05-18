Пекин, , 07:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики. Она пройдёт 19 мая, сообщили в пресс-службе МИД Китая.

«Председатель Си Цзиньпин будет присутствовать 19 мая по видеосвязи, чтобы засвидетельствовать начало сотрудничества двух стран в области ядерной энергетики, с президентом России (Владимиром) Путиным», — говорится в сообщении.

Других подробностей о церемонии и наименовании объекта в китайском внешнеполитическом ведомстве не сообщили.

Россия и Китай уже имеют опыт сотрудничества в атомной отрасли. Летом 2018 года Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали стратегический пакет документов о развитии российско-китайского сотрудничества. В пакет вошел договор о совместном сооружении новых энергоблоков №6 и №7 на АЭС «Тяньвань». Кроме того, страны согласовали строительство в Китае ещё одной атомной станции российского дизайна.

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