Анадырь, , 07:19 — REGNUM На Чукотке состоялось расширенное совещание по вопросам традиционного и любительского рыболовства. В обсуждении участвовали представители всех заинтересованных ведомств, в том числе и коренные малочисленные народы Чукотки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе правительства округа.

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Участники сформулировали основные предложения по упрощению и совершенствованию системы традиционного рыболовства, которые направят в Северо-Восточное территориальное управление и Федеральное агентство по рыболовству.

Так, предлагается упростить заявочную кампанию: отменить необходимость нотариального заверения копий документов, прилагаемых к форме заявки, а также осуществлять предоставление доступа к водным биологическим ресурсам без привязки к месту постоянной регистрации жителей.

В список также вошли предложения: разделить рыболовство на два вида — вылов для физических и юридических лиц, принимать отчеты о вылове (добыче) коренными жителями водных биологических ресурсов не только почтовым, но и электронным отправлением; рассмотреть возможность принятия заявок и отчетов рыбинспекторами, которые работают в районах; решить вопрос лова рыбы за отдельных категорий граждан (пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и др.) родственниками.

Начальник окружного управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова добавила, что заявку снова можно заполнять на детей. Кроме того, заявку на рыбалку на 2022 год теперь могут подавать представители всех коренных малочисленных народов, прописанных на Чукотке.

Ранее совместными усилиями с жителями округа, установлены лимиты традиционного рыболовства, в сентябре 2020 года они были увеличены. А в апреле 2021 года правительством РФ была утверждена программа господдержки традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, осуществляемой в Арктической российской зоне.

В документ включены предложения Чукотки, в части совершенствования нормативного правового регулирования установления общинам статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя и дополнения перечня видов сельскохозяйственной продукции видами продукции морского зверобойного промысла.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудил с заместителем министра сельского хозяйства РФ Максимом Увайдовым вопросы выделения квот для коренных малочисленных народов севера, имеющих право на вылов рыбы на Колыме.