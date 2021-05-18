Ульяновск, , 07:05 — REGNUM В Сенгилеевском районе Ульяновской области при ремонте теплохода три человека отравились парами топлива, один из них упал в топливный отсек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила после полудня 16 мая. В ведомстве отмечают, что инцидент произошёл в селе Криуши Сенгилеевского района на территории судоремонтного завода. По данным спасателей, при ремонте 22-летний парень упал в отсек бензобака и его попытались вытащить двое напарников, но сами надышались парами дизельного топлива и госпитализированы в больницу.

Прибывшим на место происшествия спасателям понадобилось три часа, чтоб вызволить пострадавшего: спасательная операция осложнялась тем, что доступ затрудняли узкие проходы, а кислорода катастрофически не хватало. Ремонтника госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в детском саду Инзенского района Ульяновской области произошла вспышка кишечной инфекции. В сельский фельдшерский пункт обратились 15 детей. Им госпитализация не потребовалась.

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