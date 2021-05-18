Москва, 18 мая 2021, 07:04 — REGNUM Западные вакцины от нового коронавируса в массе своей фактически являются преступным продуктом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что проблема вакцинации в целом и от коронавируса — в частности — очень сложна, а последствия вакцинации не являются мгновенными. История знает множество негативных последствий вакцинации от конкретных заболеваний, поэтому относиться к этому вопросу нужно крайне осторожно.
Он отметил, что российская вакцина «Спутник V» является самым мягким вариантом вакцины, которая действительно производит антитела и ее вредные последствия не столь очевидны, как у Pfizer, AstraZeneca и прочих.
Эксперт также добавил, что существует множество различных подходов и отношений к вакцинации. В том числе, эксперты, находящиеся на переднем крае науки, утверждают, что в ряде ситуаций вакцины способы усилить действие вируса, а не ослабить.
При чем усиление возможно именно за счет тех самых антител, которые призваны с вирусом бороться. Такая ситуация называется антителозависимым усилением инфекции. Поэтому обществу необходима дискуссия по этой проблематике.