Москва, , 07:04 — REGNUM Западные вакцины от нового коронавируса в массе своей фактически являются преступным продуктом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что проблема вакцинации в целом и от коронавируса — в частности — очень сложна, а последствия вакцинации не являются мгновенными. История знает множество негативных последствий вакцинации от конкретных заболеваний, поэтому относиться к этому вопросу нужно крайне осторожно.

«Что касается нашей, то она самая эффективная и безвредная с точки зрения получения этих антител. Она-то дает эти антитела. Нужны ли они, эти антитела памяти — это вопрос дискуссионный. Что касается Pfizer, AstraZeneca и все прочее, то это просто преступные продукты, как мне кажется. А Moderna — супер-преступная, как мне кажется. Которая уже вообще ориентирована не на антитела, а на изменение генома», — отметил эксперт.

Он отметил, что российская вакцина «Спутник V» является самым мягким вариантом вакцины, которая действительно производит антитела и ее вредные последствия не столь очевидны, как у Pfizer, AstraZeneca и прочих.

Эксперт также добавил, что существует множество различных подходов и отношений к вакцинации. В том числе, эксперты, находящиеся на переднем крае науки, утверждают, что в ряде ситуаций вакцины способы усилить действие вируса, а не ослабить.

При чем усиление возможно именно за счет тех самых антител, которые призваны с вирусом бороться. Такая ситуация называется антителозависимым усилением инфекции. Поэтому обществу необходима дискуссия по этой проблематике.