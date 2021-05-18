Москва, , 06:55 — REGNUM Около 23,9% семей в России проживают в частных домах, сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения за 2020 год.

В результатах исследования говорится, что доля городских семей, проживающих в частных домах, составила 12,5%. При этом показатели заметно выросли по сравнению с результатами исследования, проведённого осенью 2018 года. Тогда доля домохозяйств в частных домах составляла 21% по всей совокупности и 9,7% среди городских.

Вместе с тем в России снизилась доля семей, проживающих в отдельной квартире: если в 2018 году доля таковых составила 73,7%, то к 2021-му она снизилась до 71,4%.

В ведомстве предупредили, что полученные результаты пока рано интерпретировать как тенденцию, поскольку методология проведения исследования допускает определённую разницу по данным за 2018 и 2020 годы.

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Исследование проводилось в октябре-ноябре 2020 года. Оно охватило более чем 100 тыс. российских домохозяйств (может состоять и из одного человека). Перепись 2010 года показала, что в России таковых насчитывается 54,6 млн.