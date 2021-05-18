Ханой, , 06:52 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 19 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

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Отмечается, что все случаи связаны с распространением инфекции на территории страны. При этом всех инфицированных выявили в северных районах страны, из них 13 — в столице республики Ханое. Отмечается, что эти случаи заражения связаны с уже известными очагами распространения инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 4378. При этом непосредственно на территории республики вирусом заразились 2909 человек, остальные зараженные прибыли из-за границы. Уже выздоровели 2668 пациентов.