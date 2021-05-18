Москва, 18 мая 2021, 06:50 — REGNUM Противникам вакцинации от нового коронавируса не нужно затыкать рот, потому как существует очень много экспертов, находящихся на переднем крае современной науки, доказательно говорящих о неэффективности подобного подхода, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, касательно вакцинации бытует совершенно разное мнение в научных кругах, и негоже приверженцам одного мнения затыкать рот сторонникам другого, столь же научного и не менее передового с точки зрения науки мнения.
Он отметил, что только так, если вакцинация действительно успешна, она будет происходить еще более успешно, потому как все сомнения, которые имеют место, будут развеяны и войдут в русло рационального дискурса.