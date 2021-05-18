Москва, , 06:50 — REGNUM Противникам вакцинации от нового коронавируса не нужно затыкать рот, потому как существует очень много экспертов, находящихся на переднем крае современной науки, доказательно говорящих о неэффективности подобного подхода, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Спутник-то, как раз наиболее безопасен. Он наиболее безопасен, наиболее эффективен, он наращивает эти антитела. Вопрос, нужны они, или нет. Это большой научный вопрос. А он их наращивает, антитела памяти… Если есть очень крупные врезки СПИДа в этот геном [нового коронавируса], то вопросы встают совсем тяжелые, потому что вакцинация в сфере аутоиммунных заболеваний и их модификаций заведомо неуспешна», — заявил эксперт.

По его словам, касательно вакцинации бытует совершенно разное мнение в научных кругах, и негоже приверженцам одного мнения затыкать рот сторонникам другого, столь же научного и не менее передового с точки зрения науки мнения.

«Это могут обсудить только сообщества профессионалов. Но дайте им высказаться честно. Не сажайте в сумасшедший дом лауреатов Нобелевской премии (я говорю, на Западе, это не у нас, упаси бог) и не запрещайте обсуждать антителозависимое усиление инфекции… не надо никому затыкать рот», — продолжил политолог.

Он отметил, что только так, если вакцинация действительно успешна, она будет происходить еще более успешно, потому как все сомнения, которые имеют место, будут развеяны и войдут в русло рационального дискурса.