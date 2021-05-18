Подгорица, , 06:58 — REGNUM На Черногорию в Косово смотрят, как на образец, потому что эта страна под руководством президента Мило Джукановича благодаря своим реформам вступила в НАТО и значительно приблизилась к членству в Европейском союзе (ЕС), заявила президент Косово Вийоса Османи 17 мая в Любляне на встрече с президентом Черногории Мило Джукановичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Османи поблагодарила Джукановича за принятую инициативу провести встречу, а также за ясную позицию в ходе саммита Брдо-Бриони в Любляне и конструктивную поддержку Черногории в течение многих лет, оказываемую Косово. Она выразила веру в то, что две страны воспользуются открывающимися возможностями для укрепления сотрудничества.

«Будущее Косово видят в ЕС, который хочет выстраивать партнерские отношения со всеми государствами, и Черногория в этом плане возглавляет список друзей и союзников», — добавила Османи.

Джуканович поблагодарил за высокую оценку политики Черногории и подтвердил, что согласен с тем, что настало время для активизации двусторонних отношений.