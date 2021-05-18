Мурманск, , 06:56 — REGNUM Вблизи посёлка Алакуртти Мурманской области сапёры отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота (СФ) ВМФ России обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Утилизацию боеприпаса, который был классифицирована как 50-килограммовая авиабомба ФАБ-50, провели на одном из полигонов бригады методом подрыва тротиловым зарядом.

«Сапёры Северного флота регулярно проводят утилизацию боеприпасов времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в местах ведения боевых действий на Кольском полуострове», — отмечается в сообщении. Всего в регионе с начала года было уничтожено более сотни взрывоопасных находок.

Как сообщало ИА REGNUM, более 860 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили с начала года сапёры МЧС России.

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