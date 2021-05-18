Якутск, 18 мая 2021, 07:03 — REGNUM Власти Якутии выделили на оснащение лесопожарной техникой и оборудованием более 200 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в оперативном штабе.
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Леса в Якутии занимают около 4/5 территории, более 98% лесов составляют ценные хвойные деревья. Поэтому уделяется особое внимание реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».
Меры направлены на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.
«Было закуплено 108 единиц лесопожарной техники и оборудования, 14 единиц лесохозяйственного оборудования на общую сумму 234,4 млн рублей», — пояснили специалисты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 18 мая тушат 13 лесных пожаров.