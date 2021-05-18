Подгорица, , 06:56 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович встретился 17 мая в Брюсселе с Мирославом Лайчаком, специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

В ходе продолжительной и открытой беседы они обменялись мнениями о текущих событиях в Черногории и регионе в контексте обязательств, которые стоят перед Черногорией в переговорном процессе, и о необходимости совместных действий ЕС и стран Западных Балкан для укрепления ее европейской перспективы.

Напомним, как ранее указывала Европейская комиссия, что, в соответствии с главой 23 (юстиции и основных прав гражданина) переговоров о вступлении в ЕС Черногория должна будет выполнить определенные рекомендации, касающиеся усиления эффективного применения прав человека и согласования своей правовой базы с нормами ЕС и международными стандартами прав человека. Это включает в себя эффективную защиту прав собственности и свободы вероисповедания.