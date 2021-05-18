Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Технологический гигант Amazon ведёт переговоры о покупке кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за сумму $9 млрд. Об этом со ссылкой на собственные источники в отрасли 17 мая сообщает журнал Variety.

По его информации, переговоры, которые идут уже несколько недель, «приобрели новый характер, выходящий за рамки обычных слухов».

Отмечается, что в переговорах участвуют старший вице-президент Amazon Studios Майкл Хопкинс и председатель правления MGM Кевин Ульрих, также являющийся крупным акционером MGM. В то время, как другие потенциальные покупатели оценивают MGM в $5 млрд, Amazon предложила кинокомпании $9 млрд, что более соответствует её оцениваемой стоимости. Представители Amazon и MGM комментировать данную информацию отказались.

Напомним, что о планах MGM найти покупателя журнал оповестил читателей ещё в декабре 2020 года.

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