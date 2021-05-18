Москва, 18 мая, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск конкурсного управляющего авиакомпании «ВИМ-Авиа» и взыскал с оптового поставщика топлива — ООО «Премьер Ойл» более 1,003 млрд рублей долга и процентов за пользование чужими денежными средствами. Вердикт судьи Кравчик еще может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Претензии к «Премьер Ойл» поступили в суд в сентябре 2020 года. 16 мая 2021 года стал известен вердикт суда — взыскать с ответчика «823 103 750 рублей 9 копеек долга, 180 876 818 рублей четыре копейки процентов за пользование чужими денежными средствами, всего 1 003 980 568 рублей 13 копеек». Помимо этого, взысканы «проценты за пользование чужими денежными средствами на неоплаченную сумму долга, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 01.09.2020 года по дату фактического платежа».

Напомним, ранее в рамках банкротного дела авиакомпании были обнаружены счета в иностранных банках. В результате нарушений по ним налоговая служба вынесла почти 20 постановлений, которые частично удалось оспорить через суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ВИМ-Авиа», прописанное в Сабинском районе Татарии, обанкротили в 2018 году. На сегодня, помимо банкротного, расследуется уголовное дело, фигурантом которого проходит заочно арестованный совладелец компании.

Осенью 2020 года также были инициированы банкротные иски к владельцем авиапредприятия — Светлане и Рашиду Мурсекаевым.

Долетались до Интерпола: подробности разорения скандальной «ВИМ-Авиа»