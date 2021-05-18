Токио, , 06:32 — REGNUM Глава правительства Японии Ёсихидэ Суга провел встречу с рабочими и их родственниками, пострадавшими от контактов с асбестом, использовавшимся на стройках в стране, передает телеканал NHK.

«Я искренне сожалению и от лица правительства хотел бы принести извинения», — заявил он.

Ранее Верховный суд Японии постановил, что правительство и строительные корпорации страны должны нести ответственность за ущерб, нанесенный здоровью рабочих на стройках, где использовался асбест. Отмечалось, что впервые суд занял такую позицию с 2008 года, когда начались подобного рода разбирательства.

По данным телеканала, сотни рабочих в Японии умерли из-за раковых заболеваний, которые мог вызвать контакт с асбестом, запрещенным на японской территории к использованию еще в 2005 году. Правительство Японии согласилось выплатить пострадавшим и их родственникам денежные компенсации.