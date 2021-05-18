Белград, , 06:38 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 17 мая заявил журналистам в Брюсселе, что не может уступить Приштине ни по одному вопросу, на котором они настаивали на саммите «Брдо-Бриони». Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

«Я обеспокоен будущим диалога, потому что во всем, что я слышал на этом собрании, нет ничего рационального», — заявил президент.

По его словам, продолжение диалога — важный и сложный вопрос.

«Мы будем готовы вести переговоры, всегда участвовать в диалоге, но после того, что я услышал сегодня, ознакомившись с этой повесткой дня всего правительства Приштины, я очень обеспокоен, потому что в этом нет ничего рационального», — подчеркнул Вучич.

Он указал, что можно поговорить лишь с тем, кто находясь на совершенно противоположной стороне, выдвигает прагматичные или рациональные предложения.