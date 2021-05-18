Магадан, , 06:33 — REGNUM В Магаданской области пойдёт под суд депутат Нижнеколымского района, который для трудоустройства в местную администрацию представил поддельный диплом о высшем образовании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе прокуратуры Колымы.

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В ходе следствия было установлено, что обвиняемый, в 2014 году купил в Новосибирске за 100 тыс. рублей диплом о высшем образовании, предъявил его для трудоустройства в администрацию муниципального образования на должность главного специалиста. На работу его приняли.

Выяснилось, что фигурант не учился в вузе, в архиве института данных о выдаче ему диплома не имеется.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд. Диплом изъят из оборота», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснооктябрьский районный суд Нижегородской области оштрафовал на 30 тыс. рублей местного депутата за использование поддельного диплома о высшем образовании.