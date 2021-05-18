Париж, , 06:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Израиль объяснить причины и обстоятельства нанесения воздушных ударов по зданию в Газе, в котором располагались офисы агентств Associated Press и Al Jazeera. Об этом 17 мая сообщил телеканал France 24.

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«Безопасность журналистов и тех, кто борется за свободу слова и выражения … их защита действительно является очень важной обязанностью (конфликтующих сторон — ред.)», — сказал Макрон на пресс-конференции в Париже.

Он добавил, что посольство Франции планирует выразить свой протест действиям Израиля. «И мы ждем объяснений от (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху, с которым мы регулярно с ним разговариваем», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что израильские вооруженные силы нанесли удар по 11-этажному зданию в Газе, где, в частности, располагались офисы международных средств массовой информации.

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