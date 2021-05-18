Самара, , 06:27 — REGNUM Спасателям удалось потушить пожар в административном здании в Ленинском районе Самары, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Самарской области.

«Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возгорание произошло в административном здании № 6 по улице Чернореченской в Самаре. По первым данным сообщалось, что у здания горела кровля на общей площади 200 квадратных метров. Позднее огонь распространился по помещениям на площадь 500 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 42 спасателя и десять единиц техники.

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