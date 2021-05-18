Белград, , 06:36 — REGNUM На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем после встречи в Брюсселе 17 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг заявил, что Североатлантический альянс привержен целям миссии КФОР, которая обеспечивает безопасную среду и свободу передвижения в Косово. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич, в свою очередь, отметил, что Столтенберг, касательно некоторых слухов о том, что КФОР остается в Косово, ясно дал понять в своём ответе, что вооружённые силы продолжают фокусироваться на сохранении мира и стабильности.

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО стремится к миру и стабильности на Западных Балканах и прилагает усилия в этом регионе на протяжении десятилетий.

Миссия KFOR, по его словам, является наиболее очевидной демонстрацией этой приверженности НАТО, поскольку эта миссия обеспечивает безопасную среду и гарантирует свободу передвижения на основе мандата ООН.

Напомним, «Силы для Косово» или «KFOR» — международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в частично признанной республике Косово. Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244и вошли в Косово 12 июня1999 года.