Чебоксары, , 06:23 — REGNUM В Чебоксарах 66-летнего жителя подозревают в убийстве брата, на теле которого насчитали не менее 80 ударов ножом. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Разбирательства начались после обнаружения трупа 59-летнего чебоксарца. В смерти мужчины подозревают его 66-летнего брата.

По данным правоохранителей, преступление было совершено 16 мая 2021 года около 22 часов в частном доме в Чебоксарах, где проживал убитый. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с братом нанес ему не менее 80-ти ударов ножом, а тело скинул в подвал.

В ведомстве отмечают, что во время допроса подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос об аресте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канашском районе Чувашии была зарезана 40-летняя женщина. По подозрению в совершении преступления был задержан её 35-летний сожитель: по данным следствия, он зарезал женщину во время ссоры из-за неприязненных отношений.

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