Ханты-Мансийск, , 06:18 — REGNUM В стоматологиях Югры пломбы из современных композитных материалов по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) станут бесплатными. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Ранее при лечении зубов в муниципальных клиниках бесплатными были лишь пломбы из цемента. За пломбы из композитных материалов приходилось доплачивать 1800−2000 рублей за каждую.

Протезисты при этом отмечали, что световые композиты не пломбировочный, а реставрационный материал, так как с их помощью можно полностью восстановить разрушенный зуб.