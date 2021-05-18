Анкара, , 06:17 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич на пресс-конференции 17 мая заявил, что Анкара отвергает и осуждает заявления министра иностранных дел Австрии о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, «оторванные от реальности». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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«Мы призываем австрийские власти прекратить такие заявления против Турции, которые были сделаны исключительно из соображений внутренней политики и наносят ущерб турецко-австрийским отношениям», — отметил Бильгич.

Министр иностранных дел Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции, посвященной оценке баланса преступлений и незаконных действий в Австрии в 2020 году, подтвердил поддержку своей страны Израилю, который продолжает усиливать нападения на Палестину. Нехаммер заявил, что они несут историческую ответственность за безопасность евреев в Австрии, поэтому он будет решительно бороться со всеми видами антисемитизма и антиизраильских выступлений.

Карл Нехаммер описал нападения Израиля на Палестину как «израильский кризис», утверждая, что Турция играет определенную роль в повышении этой напряженности.

На вопрос о том, какое влияние Турция оказывает на эту напряженность, Нехаммер указал на заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнув, что поднятие турецких флагов на демонстрациях в Вене и поддержка граждан турецкого происхождения действий против Израиля лишь усиливают напряженность.